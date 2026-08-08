Porto zaczyna sezon ligowy. Bez jednego z Polaków na start

Porto w niedzielę rozpoczyna nowy sezon w Liga Portugal. Czy Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski zagrają w meczu z Alverca? W tej kwestii wypowiedział się Francesco Farioli.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski

Porto – Alverca: start sezonu bez wszystkich reprezentantów Polski

Za Porto już jedno oficjalne spotkanie – Smoki pokonały Torreense w finale Superpucharu Portugalii. W tym pojedynku wystąpili Jan Bednarek, który nie wyszedł na drugą połowę, i Jakub Kiwior, natomiast Oskar Pietuszewski nie podniósł się z ławki.

Co ze zdrowiem Bednarka? – Jest gotowy do gry – przyznał Francesco Farioli na konferencji przed pojedynkiem z Alvercą w 1. kolejce Liga Portugal. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku najmłodszego z reprezentantów Polski.

– Co do kontuzjowanych, jutro nie będziemy mogli liczyć na Oskara Pietuszewskiego i Alberta Costę, obaj są poza grą. Oskar ma kontuzję mięśniową, a Alberto doznał silnego uderzenia w nogę, które wciąż nie pozwala mu wrócić na boisko. Czas ich rekonwalescencji jest różny – stwierdził szkoleniowiec Porto.

Natomiast Kiwior jest w pełni zdrowy i bez wątpienia powinniśmy go zobaczyć w podstawowym składzie niedzielnej rywalizacji z Alvercą.