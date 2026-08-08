Marc Casado jedną nogą poza Barceloną. Sensacyjny kierunek

Marc Casado najprawdopodobniej odejdzie z Barcelony. 22-letni pomocnik jest bliski przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej - podaje Jordi Carne z gazety SPORT.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Saudyjczycy kuszą Marca Casado

Marc Casado znajduje się na wylocie z Barcelony. Kataloński klub chce rozstać się z 22-letnim pomocnikiem, a sam zawodnik również skłania się ku odejściu. Hiszpan zdaje sobie bowiem sprawę, że będzie mu trudno o regularne występy w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka. W tej sytuacji poważnie rozważa zmianę otoczenia już podczas obecnego letniego okienka transferowego.

Jak poinformował Jordi Carne z gazety „SPORT”, Casado ma być coraz bliżej opuszczenia Barcelony. Według wspomnianego dziennikarza defensywny pomocnik jest jedną nogą w Arabii Saudyjskiej. O jego pozyskanie zabiegają tamtejsi giganci, czyli Al-Hilal oraz Al-Ahli.

Mistrz La Ligi liczy na zarobek rzędu 40 milionów euro. Wymienione kluby bez większych problemów mogą zapłacić taką kwotę i zapewnić piłkarzowi bardzo wysokie wynagrodzenie.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii, którego obserwują również AS Monaco, Crystal Palace oraz Nottingham Forest, dołączył do La Masii w 2016 roku. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w akademii CF Damm. Casado od lipca 2024 roku jest pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej drużyny Barcelony. W poprzednim sezonie rozegrał 34 spotkania i zanotował 1 asystę.