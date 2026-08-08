Manchester United rusza po hiszpańskiego wahadłowego

Manchester United szuka na rynku nowego lewego obrońcy. Jak podaje gazeta SPORT, Czerwone Diabły mogą zakontraktować Jorge Salinasa.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Jorge Salinas na celowniku Manchesteru United

Manchester United chce sprowadzić nowego lewego obrońcę podczas obecnego letniego okienka transferowego. Choć na szczycie listy życzeń angielskiego potentata znajduje się Lewis Hall, to jego pozyskanie będzie bardzo trudnym zadaniem. Dlatego Czerwone Diabły rozglądają się na rynku za alternatywnymi rozwiązaniami w kontekście wzmocnienia pozycji wahadłowego.

Jak podaje gazeta „SPORT”, szeregi Manchesteru United może zasilić Jorge Salinas. 19-letni boczny defensor awansował z Racingiem Santander do La Ligi, będąc jedną z czołowych postaci zespołu na zapleczu hiszpańskiej elity.

Jego świetna postawa nie umknęła uwadze klubu z Old Trafford. Gigant Premier League jest podobno gotowy aktywować klauzulę odstępnego zawartą w kontrakcie zawodnika, wynoszącą 16 milionów euro.

Salinas jest wychowankiem wspomnianego wyżej Racingu Santander. Młody Hiszpan w poprzednim sezonie rozegrał 34 mecze i zanotował 7 asyst. Jego umowa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi około 10-15 milionów euro. Sytuację lewego obrońcy monitoruje również FC Barcelona, która może pokrzyżować plany Manchesteru United.