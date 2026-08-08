Osimhen pragnie dołączyć do potentata. Wielki transfer na horyzoncie

Atletico Madryt w najbliższych dniach może dokonać hitowego transferu. Jak poinformował Ruben Uria, Victor Osimhen widziałby siebie w hiszpańskim klubie.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Atletico Madryt sprowadzi Victora Osimhena?

Victor Osimhen może rozstać się z Galatasaray Stambuł w trakcie obecnego letniego okienka transferowego. 27-letni napastnik po udanym pobycie nad Bosforem liczy bowiem na powrót do topowej europejskiej ligi. Turecki klub jest gotowy rozważyć oferty za swoją gwiazdę, o ile będą one odpowiednio wysokie. Z doniesień mediów wynika, że Nigeryjczyk ma na stole niezwykle interesującą propozycję.

Jak poinformował Ruben Uria, Osimhen może kontynuować swoją karierę w Atletico Madryt. Według wspomnianego dziennikarza słynny snajper jest chętny na przeprowadzkę do ekipy Los Rojiblancos, a Diego Simeone miał już zatwierdzić jego transfer.

Hiszpański gigant szuka nowego napastnika w związku z niepewną przyszłością Juliana Alvareza oraz Alexandra Sorlotha. Osimhen może być dla madrytczyków bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

Nigeryjski atakujący występuje w Galatasaray od dwóch lat. W poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze, zdobył 22 bramki i zanotował 8 asyst. W swojej karierze reprezentował również barwy SSC Napoli, Wolfsburga, LOSC Lille oraz Royalu Charleroi. Największym sukcesem skutecznego snajpera pozostaje wygranie mistrzostwa Włoch w kampanii 2022/2023.