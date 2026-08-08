Turecka potęga rozpoczęła rozmowy w sprawie pozyskania Romelu Lukaku

14:47, 8. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Romelu Lukaku jest coraz bliżej odejścia z SSC Napoli. Jak dowiedział się Fabrizio Romano, rozmowy w sprawie pozyskania belgijskiego napastnika rozpoczęło Fenerbahce Stambuł.

Romelu Lukaku
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Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Fenerbahce Stambuł może sprowadzić Romelu Lukaku

Romelu Lukaku niemal na pewno rozstanie się z SSC Napoli w trakcie obecnego letniego okienka transferowego. Belgijski napastnik chce bowiem zmienić otoczenie, a włoski klub nie wiąże już dalszych planów z doświadczonym snajperem. Wiele wskazuje więc na to, że 33-letni zawodnik tego lata będzie musiał poszukać nowego pracodawcy.

Z najnowszych informacji podanych przez Fabrizio Romano wynika, iż do wyścigu o podpis Lukaku dołączyło Fenerbahce Stambuł. Turecki gigant zamierza rzucić wyzwanie Atlancie United w walce o pozyskanie słynnego piłkarza. Agenci napastnika prowadzą już wstępne rozmowy z klubem znad Bosforu. Tym samym szykuje się ciekawa turecko-amerykańska rywalizacja o sprowadzenie rutynowanego Belga.

Skuteczny atakujący występuje w barwach Napoli od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona za 30 milionów euro z Chelsea. W swoim piłkarskim CV ma także Romę, Inter Mediolan, Manchester United oraz Everton. W poprzednim sezonie Serie A rozegrał zaledwie pięć meczów i zdobył jedną bramkę, spędzając na boisku niespełna 250 minut, co spowodowane było licznymi kontuzjami.

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