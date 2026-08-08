SSC Napoli pracuje nad sprowadzeniem argentyńskiej gwiazdki

SSC Napoli pracuje nad zakontraktowaniem Exequiela Zeballosa. 24-letni argentyński skrzydłowy jest zdecydowany na przenosiny do Włoch - podaje Fabrizio Romano.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Exequiel Zeballos chce przejść do Napoli

SSC Napoli rozpoczyna nową erę pod wodzą Massimiliano Allegriego. Póki co włoski klub nie jest przesadnie aktywny podczas obecnego letniego okienka transferowego, ale ma zamiar sprowadzić kilku nowych zawodników przed zamknięciem rynku. Wiele wskazuje na to, że na Stadio Diego Armando Maradona trafi utalentowany skrzydłowy.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Napoli pracuje bowiem nad pozyskaniem Exequiela Zeballosa. Gigant Serie A od dawna stara się o sprowadzenie 24-letniego atakującego i miał już nawet dojść do porozumienia z samym zawodnikiem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego.

Potentat spod Wezuwiusza musi zapłacić około 15 milionów euro, by ściągnąć go z Boca Juniors. Napoli najpierw chce jednak uzyskać środki ze sprzedaży niepotrzebnych piłkarzy.

Młodzieżowy reprezentant Argentyny jest wychowankiem klubu z La Bombonery, a do pierwszego zespołu został włączony w lipcu 2020 roku. Skrzydłowy w poprzednim sezonie rozegrał 30 meczów, zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi około 10 milionów euro.