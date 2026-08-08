Nottingham finalizuje głośne wzmocnienie. Zapłaci 40 milionów euro

14:45, 8. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Ousmane Diomande najpewniej zakotwiczy w Premier League. Nottingham Forest ustala bowiem ze Sportingiem Lizbona ostatnie szczegóły pozyskania 22-letniego stopera.

Ousmane Diomande
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Diomande

Ousmane Diomande o krok od Nottingham Forest

Ousmane Diomande w ostatnich latach był jednym z najlepszych stoperów w całej lidze portugalskiej. Nic więc dziwnego, że defensor Sportingu Lizbona wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich miesiącach był łączony między innymi z Liverpoolem, PSG, Bayernem Monachium, Realem Madryt czy Milanem. Ostatecznie może jednak obrać zupełnie inny kierunek.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Diomande jest bowiem o krok od przeprowadzki do Nottingham Forest. Angielski klub prowadzi zaawansowane rozmowy ze Sportingiem Lizbona i wszystko zmierza w kierunku zawarcia porozumienia. Włodarze z City Ground mają zapłacić za 22-letniego środkowego obrońcę około 40 milionów euro. Transfer może zostać sfinalizowany w najbliższych dniach.

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Mierzący 190 centymetrów stoper występuje w portugalskim zespole od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za 7,5 miliona euro z FC Midtjylland. W poprzedniej kampanii rozegrał 30 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę dla ekipy Lwów.

Diomande ma na koncie dwa mistrzostwa Portugalii, Puchar Portugalii oraz Puchar Narodów Afryki. Jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 45 milionów euro.