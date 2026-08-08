Korona Kielce – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.08.2026)

18:29, 8. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce podejmie Legię Warszawa w meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 8 sierpnia, o godz. 20:15. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja.

Dawid Błanik
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Błanik

Korona – Legia: gdzie oglądać?

Korona Kielce podejmie Legię Warszawa w meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego liczy na pierwsze punkty w sezonie, po tym jak na inaugurację przegrała z Jagiellonią (0:1) w Białymstoku.

Legia z kolei jest liderem tabeli z kompletem punktów. Zwycięstwa nad Pogonią Szczecin (1:0) i Zagłębiem Lubin (3:1) potwierdziły, jak dobrą robotę przy Łazienkowskiej wykonuje Marek Papszun. Mileta Rajović nadal nie może się przełamać, ale w ataku błyszczą już Łukasz Zwoliński i Rafał Adamski.

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Korona – Legia: transmisja w TV

Spotkanie Korony Kielce z Legią Warszawa będzie do objerzenia na żywo w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizację na Exbud Arenie skomentuje duet Robert Skrzyński – Marcin Żewłakow.

Korona – Legia: stream online

Starcie pomiędzy Koroną Kielce a Legią Warszawa będzie można również śledzić w internecie. Mecz będzie transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:15.

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Korona – Legia: sonda

Kto wygra mecz w Kielcach?

  • Korona
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  • Legia
  • Korona
  • Będzie remis
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Korona – Legia: kursy bukmacherskie

Korona Kielce
Legia Warszawa
3.15
3.30
2.32
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2026 22:06
Kiedy odbędzie się spotkanie Korona Kielce – Legia Warszawa?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (8 sierpnia) o godzinie 20:15.

Gdzie oglądać mecz Korona Kielce – Legia Warszawa?

Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

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