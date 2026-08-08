Real Madryt zainteresował się perełką Ajaksu Amsterdam

Real Madryt chce ściągnąć nowego pomocnika po tym, jak przegrał walkę o Rodriego. Jak podaje Fichajes.net, kandydatem do przenosin na Santiago Bernabeu jest Jorthy Mokio.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jorthy Mokio

Jorthy Mokio przyciągnął uwagę Realu Madryt

Real Madryt był bliski pozyskania Rodriego z Manchesteru City, ale 30-letni pomocnik ostatecznie ma przejść do Barcelony. Trener ekipy Królewskich Jose Mourinho mimo wszystko liczy na wzmocnienie środka pola. Na Santiago Bernabeu może więc przenieść się inny zawodnik, który zwiększy rywalizację w drugiej linii zespołu Los Blancos. Jednym z kandydatów jest młody talent Ajaksu Amsterdam.

Jak podaje serwis „Fichajes.net”, Real Madryt bacznie monitoruje bowiem postępy Jorthy’ego Mokio. Zdaniem wspomnianego portalu hiszpański klub przygląda się młodemu piłkarzowi wspomnianego wyżej Ajaksu, a skauci stołecznego giganta mają o nim bardzo dobre opinie. 18-letni Belg uchodzi za niezwykle perspektywicznego zawodnika i mógłby zapewnić jakość w środku pola drużyny Królewskich na wiele sezonów.

Mokio przywdziewa koszulkę holenderskiego klubu od lipca 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Johan Cruyff Arenę za darmo z KAA Gent, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Utalentowany pomocnik w poprzedniej kampanii rozegrał 37 meczów, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Jego umowa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 2027 roku, a wartość rynkowa zawodnika wynosi około 30 milionów euro.