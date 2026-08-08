Korona Kielce straci pomocnika. Piłkarz przechodzi testy medyczne

Korona Kielce przed sobotnim meczem z Legią Warszawa poinformowała, że Tamar Svetlin udał się na testy medyczne. Pomocnik jest blisko transferu do AS Saint-Etienne.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona potwierdziła. Tamar Svetlin nie zagra z Legią

Korona Kielce w sobotnim meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie Legię Warszawa na Exbud Arenie. Początek starcia zaplanowano na godzinę 20:15. Po dwóch rozegranych meczach zespół prowadzony przez Marka Papszuna ma na koncie komplet punktów. Z kolei kielecka drużyna rozegrała do tej pory jedno spotkanie i uległa Jagiellonii (0:1) w Białymstoku.

Tamar Svetlin nie znalazł się w kadrze meczowej. Kielecki klub poinformował, że nieobecność słoweńskiego pomocnika jest związana z testami medycznymi przed transferem do nowego zespołu. 25-latek ma kontynuować karierę we Francji. Media informowały, że Svetlin jest blisko zasilenia szeregów AS Saint-Etienne.

ℹ️ Informujemy, że Tamar Svetlin nie znajdzie się w kadrze meczowej na #KORLEG.



Jego absencja podyktowana jest testami medycznymi przed potencjalnym transferem do nowego klubu. pic.twitter.com/t4r8dNu4IO — Korona Kielce (@Korona_Kielce) August 8, 2026

Svetlin dołączył do Korony przed sezonem 2025/2026 z NK Celje. W pierwszym roku Słoweniec rozegrał 33 spotkania na poziomie Ekstraklasy. Do swojego dorobku dołożył jedno trafienie oraz asystę. W ekipie Jacka Zielińskiego miał mocną pozycję. W ostatnich miesiącach wzbudził zainteresowanie ze strony Lecha Poznań. Jednak mistrzowie Polski nie zdecydowali się ruch.

Francuski klub ma zapłacić za pomocnika 2,5 mln euro. Saint-Etienne w poprzednim sezonie walczył o powrót do Ligue 1, jednak nie zdołał wywalczyć awansu. W barażach Zieloni przegrali w dwumeczu z OGC Nice. Saint-Etienne to jeden z najbardziej utytułowanych klubów we Francji. Na swoim koncie ma aż dziesięć mistrzostw kraju, choć po ostatnie z nich sięgnął w 1981 roku.