Czołowy pomocnik La Ligi kuszony przez giganta z Arabii Saudyjskiej

Pape Gueye uchodzi za jednego z najlepszych pomocników w La Lidze. Jak donosi Ekrem Konur, chrapkę na pozyskanie gwiazdy Villarrealu ma Al-Ahli.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pape Gueye

Pape Gueye na radarze Al-Ahli

Pape Gueye ma za sobą bardzo udany sezon w La Lidze, wyrastając na jednego z czołowych pomocników całej hiszpańskiej ekstraklasy. Villarrealowi może jednak być trudno zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej, ponieważ ceniony zawodnik wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Klub z Estadio de la Ceramica mógłby liczyć na zarobek rzędu 40-50 milionów euro.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie senegalskiego piłkarza ma między innymi Al-Ahli. Gigant z Arabii Saudyjskiej jest gotowy zapewnić zawodnikowi wysokie wynagrodzenie, a także spełnić oczekiwania finansowe jego obecnego pracodawcy. Gueye ma być otwarty na przeprowadzkę na Bliski Wschód, co może dodatkowo ułatwić finalizację potencjalnej transakcji.

Etatowy reprezentant Senegalu z powodzeniem występuje w drużynie Żółtej Łodzi Podwodnej od lipca 2024 roku, kiedy trafił na Estadio de la Ceramica za darmo z Olympique’u Marsylia. Wcześniej reprezentował również Sevillę oraz Le Havre. W poprzedniej kampanii La Ligi rozegrał 30 meczów, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Jego umowa z Villarrealem obowiązuje do 2028 roku.