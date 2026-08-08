Widzew pozbędzie się kolejnego piłkarza? Odpowiada na ofertę

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Lindon Selahi

Widzew negocjuje transfer Selahiego

Widzew Łódź tego lata postanowił uporządkować kadrę po ostatnich intensywnych miesiącach. Wielu nowych piłkarzy zwyczajnie się nie sprawdziło, dlatego klub teraz konsekwentnie z nich rezygnuje. Z drużyną pożegnali się chociażby Osman Bukari, Stelios Andreou czy Tonio Teklić, a w kolejce pozostają jeszcze Andi Zeqiri, Samuel Akere oraz Lindon Selahi. Niewykluczone, że ten ostatni wkrótce wróci do Chorwacji. Piłkarzem Widzew interesuje się Hajduk Split, który złożył już nawet ofertę.

Łodzianie są otwarci zarówno na transfer definitywny, jak i czasowy. Hajduk planuje wypożyczyć Selahiego, natomiast polski klub stawia twarde warunki – musi pokryć całe jego wynagrodzenie. Na dzisiaj jest to spora przeszkoda na drodze do finalizacji tego ruchu.

🚨 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Lindon Selahi's agent has confirmed Hajduk are interested in signing the Albanian midfielder.



"Hajduk called me several times and we discussed a loan move. Garcia knows Selahi well from Twente, but the problem is his salary. Widzew want Hajduk to cover his full… pic.twitter.com/AWfRi7JBZt — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 7, 2026

Selahi przychodził do Widzewa jako potencjalny hitowy transfer. Od tego czasu wiele się zmieniło, a na teraz jest wyłącznie rezerwowym. Aleksandar Vuković woli stawiać na innych piłkarzy – Albańczyk zaliczył kilka minut w starciu z Motorem Lublin, a mecz z Wisłą Płock przesiedział na ławce rezerwowych. On sam naciska na ten ruch, ponieważ chce dołączyć do drużyny, w której będzie grał regularnie. Widzew nie może mu tego zapewnić.