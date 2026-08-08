Pogoń Szczecin - Motor Lublin to drugi sobotni mecz 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tym spotkaniu padły cztery bramki.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Darko Czurlinow

Pogoń Szczecin – Motor Lublin: dwie bramki do przerwy

W spotkaniu otwierającym sobotnią odsłonę zmagań 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Górnik Zabrze nie dał większych szans Radomiakowi Radom. Natomiast w drugim pojedynku tego dnia Pogoń Szczecin podejmowała Motor Lublin.

Pierwsza bramka tego spotkania padła już w 17. minucie. Portowcy wyszli na prowadzenie dzięki trafieniu Darko Czurlinowa, który umiejętnie zareagował po strzale Dimitriosa Keramitsisa i najbliższej odległości skierował piłkę do siatki.

Darko Churlinov znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce! ⚽ Pogoń Szczecin 1:0 Motor Lublin!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/RI5kSiVprp — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 8, 2026

Tuż przed zmianą stron Pogoń powiększyła swoją przewagę. W 43. minucie Attila Szalai skorzystał ze zgrania Linusa Wahlqvista i bezbłędną główką nie dał szans golkiperowi Motoru.

W drugiej połowie tempo gry wyraźnie spadło, chociaż obie ekipy regularnie kreowały sytuacje, w których mogły uderzać na bramkę rywali. Kolejne trafienia padło dopiero w 90. minucie. Makan Aiko zszedł do środka i zza szesnastki przymierzył w samo okienko.

Kilkadziesiąt sekund później Kamil Grosicki dograł do Kellyna Acosty, który płaskim strzałem ustalił wynik na 3:1 dla gospodarzy. W ten sposób Pogoń zapewniła sobie drugie zwycięstwo w tym sezonie.

Pogoń Szczecin – Motor Lublin 3:1 (2:0)

Czurlinow 17′, Szalai 43′, Acosta 90′ – Aiko 90′