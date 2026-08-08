Pogoń Szczecin – Motor Lublin: dwie bramki do przerwy
W spotkaniu otwierającym sobotnią odsłonę zmagań 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Górnik Zabrze nie dał większych szans Radomiakowi Radom. Natomiast w drugim pojedynku tego dnia Pogoń Szczecin podejmowała Motor Lublin.
Pierwsza bramka tego spotkania padła już w 17. minucie. Portowcy wyszli na prowadzenie dzięki trafieniu Darko Czurlinowa, który umiejętnie zareagował po strzale Dimitriosa Keramitsisa i najbliższej odległości skierował piłkę do siatki.
Tuż przed zmianą stron Pogoń powiększyła swoją przewagę. W 43. minucie Attila Szalai skorzystał ze zgrania Linusa Wahlqvista i bezbłędną główką nie dał szans golkiperowi Motoru.
W drugiej połowie tempo gry wyraźnie spadło, chociaż obie ekipy regularnie kreowały sytuacje, w których mogły uderzać na bramkę rywali. Kolejne trafienia padło dopiero w 90. minucie. Makan Aiko zszedł do środka i zza szesnastki przymierzył w samo okienko.
Kilkadziesiąt sekund później Kamil Grosicki dograł do Kellyna Acosty, który płaskim strzałem ustalił wynik na 3:1 dla gospodarzy. W ten sposób Pogoń zapewniła sobie drugie zwycięstwo w tym sezonie.
Pogoń Szczecin – Motor Lublin 3:1 (2:0)
Czurlinow 17′, Szalai 43′, Acosta 90′ – Aiko 90′