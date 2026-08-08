Tottenham Hotspur niezwykle aktywnie pracuje na rynku transferowym. Kolejny trop Kogutów prowadzi do Manchesteru City. Na ich radarze znalazł się Omar Marmoush - przekazuje Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Omar Marmoush wzbudza zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Jak informuje Ekrem Konur, Koguty nawiązały nieformalne kontakty w sprawie Omara Marmousha z Manchesteru City. Egipcjanin znalazł się w kręgu zainteresowań klubu z Londynu, który rozgląda się za kolejnymi opcjami do wzmocnienia ofensywy.

Omar Marmoush pozostaje jednak ważnym elementem planów Manchesteru City. Tottenham Hotspur musi więc liczyć się z tym, że ewentualne negocjacje nie będą należały do najłatwiejszych. Na ten moment nie doszło również do żadnych zaawansowanych rozmów, a Spurs dopiero badają możliwość przeprowadzenia całej operacji.

Co ciekawe, Omar Marmoush nie jest obecnie najważniejszym celem Tottenhamu Hotspur. Priorytetami Kogutów pozostają Savinho oraz Cody Gakpo, ale zainteresowanie egipskim reprezentantem pokazuje, jak szeroko działają władze klubu. Spurs chcą mieć kilka możliwości i nie zamierza ograniczać się wyłącznie do jednego wariantu transferowego.

Tottenham Hotspur naprawdę aktywnie pracuje tego lata na rynku transferowym i coraz śmielej spogląda w kierunku największych gwiazd. Koguty celują w zawodników mogących od razu podnieść jakość zespołu, dlatego nazwiska Savinho, Cody’ego Gakpo czy Omara Marmousha pokazują skalę ambicji klubu z Londynu.