Rio Ave - FC Porto to spotkanie w 2. kolejce Liga Portugal. Znamy oficjalne składy na spotkanie na Estádio do Rio Ave FC.

Maciej Rogowski/ Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Rio Ave – FC Porto: wyjściowe jedenastki

Na otwarcie ligowego sezonu Rio Ave musiało uznać wyższość Gil Vicente i na wyjeździe przegrało 0:1. Natomiast FC Porto pokonało Alvercę 2:0. W podstawowym składzie Smoków wystąpiło dwóch reprezentantów Polski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Wspomniana dwójka utrzymała miejsce w wyjściowej jedenastce na mecz 2. kolejki Liga Portugal. Francesco Farioli nie zaskoczył – polscy obrońcy to absolutnie kluczowi zawodnicy w szeregach mistrzów kraju.

W kadrze na to spotkanie brakuje Oskara Pietuszewskiego, który zmaga sę z urazem mięśniowym. W szeregach gospodarzy nie zobaczymy również Cezarego Miszty – golkiper również mierzy się z kontuzją.

Rio Ave – FC Porto: oficjalne składy

Rio Ave: Ennio van der Gouw, Giorgos Liavas, Francisco Petrasso, Gustavo Mancha, Nelson Abbey, Diogo Nascimento, Tamas Nikitscher, Roland Galcik, Jalen Blesa, Diogo Bezerra, Tamble Monteiro

FC Porto: Diogo Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, William Gomes, Deniz Gül