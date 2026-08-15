Rio Ave – FC Porto: wyjściowe jedenastki
Na otwarcie ligowego sezonu Rio Ave musiało uznać wyższość Gil Vicente i na wyjeździe przegrało 0:1. Natomiast FC Porto pokonało Alvercę 2:0. W podstawowym składzie Smoków wystąpiło dwóch reprezentantów Polski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.
Wspomniana dwójka utrzymała miejsce w wyjściowej jedenastce na mecz 2. kolejki Liga Portugal. Francesco Farioli nie zaskoczył – polscy obrońcy to absolutnie kluczowi zawodnicy w szeregach mistrzów kraju.
W kadrze na to spotkanie brakuje Oskara Pietuszewskiego, który zmaga sę z urazem mięśniowym. W szeregach gospodarzy nie zobaczymy również Cezarego Miszty – golkiper również mierzy się z kontuzją.
Rio Ave – FC Porto: oficjalne składy
Rio Ave: Ennio van der Gouw, Giorgos Liavas, Francisco Petrasso, Gustavo Mancha, Nelson Abbey, Diogo Nascimento, Tamas Nikitscher, Roland Galcik, Jalen Blesa, Diogo Bezerra, Tamble Monteiro
FC Porto: Diogo Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, William Gomes, Deniz Gül