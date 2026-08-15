Lampard dostanie nowego napastnika. Coventry City działa na rynku

Coventry City będzie miało nowego napastnika. Jak poinformował Fabrizio Romano, do ekipy prowadzonej przez Franka Lamparda przeprowadzi się Taiwo Awoniyi.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Taiwo Awoniyi przejdzie do Coventry City

Coventry City awansowało do Premier League, licząc na utrzymanie w angielskiej elicie w przyszłej kampanii. Angielski klub jest w związku z tym bardzo aktywny na rynku transferowym. Przypomnijmy, że do drużyny prowadzonej przez Franka Lamparda przenieśli się już Caleb Yirenkyi, Carl Rushworth, Loum Tchaouna, Aurele Amenda, Gustavo Hamer oraz Frank Onyeka.

To jednak nie koniec zakupów w wykonaniu Coventry City. Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, że nowym zawodnikiem ekipy The Sky Blues zostanie również Taiwo Awoniyi.

Beniaminek Premier League dogadał się już z Nottingham Forest w sprawie transferu, a obecnie trwają badania medyczne. Nie wiadomo, ile dokładnie wyniesie kwota transakcji, ale wartość rynkowa 29-letniego napastnika wynosi około 10-15 milionów euro.

Nigeryjski snajper występował w barwach zespołu The Tricky Trees od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na City Ground za 20,5 miliona euro z Unionu Berlin. W swoim piłkarskim CV ma również Liverpool, FSV Mainz oraz KAA Gent. Awoniyi w poprzedniej kampanii rozegrał 18 meczów, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.