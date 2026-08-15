Osimhen jednak opuści Galatasaray?! Gigant rozpoczął rozmowy

Victor Osimhen wciąż nie jest pewny przyszłości w Galatasaray. O Nigeryjczyku poważnie zaczął myśleć Arsenal. Kanonierzy rozpoczęli już rozmowy tureckim klubem - informuje Ekrem Konur.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Arsenal pozyska Victora Osimhena?

Victor Osimhen może tego lata ponownie znaleźć się w centrum transferowego zamieszania. Nigeryjczyk nie ma jeszcze całkowitej pewności co do swojej przyszłości w Galatasaray. Jak przekazuje Ekrem Konur, sytuację postanowił wykorzystać Arsenal. Kanonierzy rozpoczęli rozmowy z tureckim klubem w sprawie potencjalnego transferu napastnika.

Arsenal szuka nowego zawodnika do swojej ofensywy po nieudanych próbach sprowadzenia Juliana Alvareza. Victor Osimhen ma być teraz jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku zespołu, choć Galatasaray nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim gwiazdorem. Turecki klub nie traktuje sprzedaży 27-latka jako priorytetu i będzie oczekiwał bardzo konkretnej propozycji.

Co ciekawe, rozmowy pomiędzy Arsenalem a Galatasaray mogą mieć również drugie dno. Turecki gigant jest zainteresowany Gabrielem Martinellim, który wcześniej odrzucił możliwość przeprowadzki do Stambułu. W negocjacjach pojawia się także nazwisko Ethana Nwaneriego, dlatego niewykluczone, że rozmowy obu klubów dotyczą kilku zawodników jednocześnie.

Victor Osimhen do tej pory rozegrał 75 spotkań w koszulce Galatasaray. Reprezentant Nigerii ma wybitne liczby. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 61 trafień, a także zaliczył 15 asyst.