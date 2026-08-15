Newcastle uzgodniło warunki głośnej transakcji. Na stole 35 milionów euro

Amar Dedić zostanie nowym piłkarzem Newcastle United. 23-letni prawy obrońca, który do tej pory grał w Benfice Lizbona, będzie kosztował 35 milionów euro - podaje Fabrizio Romano.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Amar Dedić

Amar Dedić zasili szeregi Newcastle United

Newcastle United jest bardzo aktywne podczas obecnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do ekipy Srok przeprowadzili się Bazoumana Toure, Aladji Bamba, Lukas Hornicek, Sean Steur oraz Ewen Jaouen. Angielski klub nie zamierza jednak kończyć zakupów i właśnie uzgodnił warunki kolejnej ciekawej transakcji.

Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, nowym zawodnikiem Newcastle United zostanie Amar Dedić. Gigant Premier League dogadał się już z Benfiką Lizbona w sprawie pozyskania 23-letniego prawego obrońcy. Boczny defensor będzie kosztował 35 milionów euro i podpisze ze Srokami długoterminowy kontrakt. Transfer powinien zostać wkrótce oficjalnie potwierdzony.

Amar Dedić występował w barwach portugalskiej drużyny od lipca 2025 roku. Wówczas trafił na Estadio da Luz z Red Bulla Salzburg za 12 milionów euro. Urodzony w Austrii reprezentant Bośni i Hercegowiny w poprzednim sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył jedną bramkę oraz zanotował pięć asyst. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na około 20 milionów euro.