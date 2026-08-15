Fenerbahce Stambuł poluje na czołowego zawodnika Serie A

Jonathan Rowe ma za sobą udany sezon na boiskach Serie A. Jak podaje gazeta Corriere di Bologna, 23-letni skrzydłowy znalazł się na celowniku Fenerbahce Stambuł.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Rowe

Jonathan Rowe przykuł uwagę Fenerbahce Stambuł

Fenerbahce Stambuł poważnie wzmocniło swój skład podczas obecnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do zespołu Żółtych Kanarków trafili już Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake oraz Romelu Lukaku. Turecki gigant znacząco podniósł więc jakość swojej kadry i liczy na sukcesy w nadchodzącym sezonie.

Jak poinformowała gazeta „Corriere di Bologna”, Fenerbahce może dokonać jeszcze jednego ciekawego transferu przed zamknięciem rynku. Według wspomnianego dziennika na celownik stambulskiego potentata trafił bowiem Jonathan Rowe z Bolonii.

Żółte Kanarki poważnie interesują się 23-letnim angielskim skrzydłowym i mogą wkrótce złożyć za niego oficjalną ofertę. Rozmowy w tej sprawie powinny rozpocząć się w najbliższych dniach.

Jonathan Rowe z powodzeniem występuje w barwach wyżej wspomnianej Bolonii od sierpnia 2025 roku, kiedy trafił do Włoch za 20 milionów euro z Olympique’u Marsylia. Wcześniej reprezentował Norwich City, którego jest wychowankiem. W poprzedniej kampanii rozegrał 44 spotkania, zdobył osiem bramek i zanotował pięć asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro, a kontrakt piłkarza z włoskim klubem obowiązuje do połowy 2029 roku.