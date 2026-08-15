Aston Villa próbuje przejąć niedoszłego golkipera PSG

Zion Suzuki ostatecznie nie przejdzie do Paris Saint-Germain, ponieważ jego transfer do francuskiego klubu upadł na ostatniej prostej. Jak podaje Fabrizio Romano, japoński bramkarz może wylądować w Aston Villi.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Zion Suzuki może wylądować w Aston Villi

Zion Suzuki był bardzo bliski przeprowadzki do Paris Saint-Germain. Francuski klub ustalił już z Parmą Calcio wszystkie warunki transferu 23-letniego bramkarza. Ostatecznie transakcja nie dojdzie jednak do skutku, ponieważ pojawiły się problemy po stronie zawodnika. Najprawdopodobniej chodziło o wysokość wynagrodzenia lub prowizję dla agenta.

Suzuki ponownie stał się więc dostępny na rynku transferowym. Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, że całą sytuację chce wykorzystać Aston Villa.

Angielski klub miał już złożyć ofertę za japońskiego golkipera. Propozycja jest zbliżona do tej przedstawionej przez PSG, czyli opiewa na około 35 milionów euro. Czas pokaże, czy zawodnik z Kraju Kwitnącej Wiśni ostatecznie trafi do ekipy z Birmingham.

Suzuki reprezentuje Parmę od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Sint-Truidense VV za około osiem milionów euro. Wcześniej był również łączony z Juventusem, Interem Mediolan, Arsenalem oraz Chelsea. W poprzedniej kampanii 23-latek rozegrał 22 mecze, stracił 30 bramek i zachował sześć czystych kont. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość wynosi mniej więcej 30 milionów euro.