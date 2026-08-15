Simundza świadomy błędów Śląska. To powody porażki

20:30, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław musiał uznać wyższość Zagłębia Lubin w derbach Dolnego Śląska. Co po meczu powiedział Ante Simundza, szkoleniowiec Wojskowych?

Ante Simundza
Obserwuj nas w
Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk Wrocław przegrywa z Zagłębiem. Simundza wskazuje błędy

Po trzech meczach tego sezonu Śląsk Wrocław miał na koncie cztery punkty. Po spotkaniu z Zagłębiem Lubin dorobek Wojskowych pozostał taki sam – lepsi w w derbach Dolnego Śląska okazali się Miedziowi.

– Nie byliśmy dzisiaj na takim poziomie, jaki oczekuje od swojego zespołu – zwłaszcza piłką przy nodze. Wiedzieliśmy, że nasi przeciwnicy opierają grę na długich podaniach i stałych fragmentach gry, a mimo tego straciliśmy bramki właśnie w ten sposób – przyznał Ante Simundza na konferencji prasowej.

– Po raz kolejny wychodzimy na prowadzenie na trudnym terenie. Przy remisie mieliśmy przynajmniej dwie sytuacje, w których mogliśmy strzelić kolejnego gola. Po zmianie stron nasza gra z piłką wyraźnie się poprawiła, jednak straciliśmy dwie bramki i przegrywamy – dodał trener Śląska.

– W większości przypadków stracone gole to indywidualne błędy konkretnych zawodników. Jeśli nie kryjesz wyznaczonego ci zawodnika, nie stoisz w odpowiednim miejscu, to trudno spodziewać się sukcesów. Mimo wszystko jestem zadowolony z postawy naszej defensywy. Ne pozwoliliśmy przeciwnikom na za wiele, oczywiście poza tymi stałymi fragmentami – zakończył Simundza.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości