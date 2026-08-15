Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk Wrocław przegrywa z Zagłębiem. Simundza wskazuje błędy

Po trzech meczach tego sezonu Śląsk Wrocław miał na koncie cztery punkty. Po spotkaniu z Zagłębiem Lubin dorobek Wojskowych pozostał taki sam – lepsi w w derbach Dolnego Śląska okazali się Miedziowi.

– Nie byliśmy dzisiaj na takim poziomie, jaki oczekuje od swojego zespołu – zwłaszcza piłką przy nodze. Wiedzieliśmy, że nasi przeciwnicy opierają grę na długich podaniach i stałych fragmentach gry, a mimo tego straciliśmy bramki właśnie w ten sposób – przyznał Ante Simundza na konferencji prasowej.

– Po raz kolejny wychodzimy na prowadzenie na trudnym terenie. Przy remisie mieliśmy przynajmniej dwie sytuacje, w których mogliśmy strzelić kolejnego gola. Po zmianie stron nasza gra z piłką wyraźnie się poprawiła, jednak straciliśmy dwie bramki i przegrywamy – dodał trener Śląska.

– W większości przypadków stracone gole to indywidualne błędy konkretnych zawodników. Jeśli nie kryjesz wyznaczonego ci zawodnika, nie stoisz w odpowiednim miejscu, to trudno spodziewać się sukcesów. Mimo wszystko jestem zadowolony z postawy naszej defensywy. Ne pozwoliliśmy przeciwnikom na za wiele, oczywiście poza tymi stałymi fragmentami – zakończył Simundza.