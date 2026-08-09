Polak z kolejnym świetnym meczem. Znowu miał udział przy golu [WIDEO]

18:17, 9. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wiktor Nowak nie przestaje zachwycać. Młodzieżowy reprezentant Polski po raz kolejny miał udział przy golu, a Slavia Praga zaliczyła trzecie zwycięstwo w lidze.

Wiktor Nowak
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SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Nowak nie zamierza się zatrzymywać

W trwającym okienku transferowym Wiktor Nowak zmienił klubowe barwy. Slavia Praga pozyskała ofensywnie usposobionego pomocnika z Górnika Zabrze za blisko 2,5 miliona euro. Już w debiucie młodzieżowy reprezentant Polski oczarował kibiców stołecznej ekipy.

W drugim ligowym spotkaniu 21-latek także zachwycił i po raz drugi wpisał się na listę strzelców. W 3. minucie pojedynku z Banikiem Ostrawa były zawodnik Wisły Płock skorzystał z podania Michala Sadilka i celną główką umieścił piłki w siatce.

Natomiast w 3. kolejce Slavia mierzyła się z Pardubicami. Premierowa bramka tego starcia padła w 50. minucie. Nowak przedłużył zagranie Eliasa Pitaka z autu i w ten sposób asystował Mojmirowi Chytilowi. Goście odpowiedzieli już dwie minuty później, ale w 80. minucie Chytil zanotował drugie trafienie i zapewnił Prażanom zwycięstwo.

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