AS Roma powoli kompletuje kadrę i rozgląda się za kolejnymi transferami. Jak się okazuje, włoski klub może przeprowadzić głośny ruch. Na ich celowniku znalazł się Rodrigo Mora z FC Porto - przekazuje Gianluca Di Marzio.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Rodrigo Mora wzmocni AS Romę? Trwają rozmowy

AS Roma pracuje nad dalszymi wzmocnieniami, ale jednocześnie spogląda również w kierunku młodych, perspektywicznych zawodników. Jednym z nazwisk, które znalazły się na liście życzeń Giallorossich, jest Rodrigo Mora z FC Porto. Gianluca Di Marzio przekazuje, że włoski klub zainteresował się utalentowanym pomocnikiem.

Jak się okazuje, AS Roma miała już wykonać pierwszy krok w kierunku potencjalnego transferu. Przedstawiciele Giallorossich rozpoczęli rozmowy z portugalskim klubem, aby poznać jego stanowisko oraz możliwości przeprowadzenia całej operacji. Na ten moment są to jednak wstępne kontakty, których celem jest przede wszystkim zbadanie sytuacji.

Rodrigo Mora to zawodnik urodzony w 2007 roku, który może występować w roli ofensywnego pomocnika. Młody Portugalczyk jest postrzegany jako bardzo ciekawy talent, dlatego jego nazwisko pojawia się na radarach kolejnych europejskich klubów. AS Roma chce dokładnie przeanalizować jego sytuację przed podjęciem decyzji o dalszych krokach.

Dla zespołu z Rzymu byłby to ruch z myślą nie tylko o teraźniejszości, ale przede wszystkim o przyszłości. Giallorossi szukają zawodników, którzy w kolejnych latach mogliby stać się ważnymi postaciami drużyny. Mora idealnie wpisuje się w taki profil, choć ewentualne rozmowy z FC Porto mogą okazać się wymagające.