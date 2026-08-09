Porto zaczyna sezon w lidze. Dwóch Polaków w składzie

17:57, 9. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Porto - Alverca to spotkanie 1. kolejki nowego sezonu Liga Portugal. Na Estadio do Dragao mistrz kraju podejmuje 11. ekipę poprzednich rozgrywek. Znamy oficjalne składy na to spotkanie.

Jan Bednarek
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Maciej Rogowski/ Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Porto – Alverca: wyjściowe jedenastki

Mistrzowie Portugalii mają za sobą już jeden mecz „o punkty”. Przed tygodniem Porto zmierzyło się z Torreense w starciu o Superpuchar i sięgnęło po pierwsze trofeum nowego sezonu. Teraz Smoki rozpoczynają zmagania w lidze. Ich pierwszym rywalem będzie Alverca.

Znamy oficjalne składy obu ekip na niedzielny pojedynek na Estadio do Dragao. Francesco Farioli także tym razem postawił na dwóch reprezentantów Polski – Jan Bednarek i Jakub Kiwior znaleźli się w wyjściowej jedenastce gospodarzy. Natomiast Oskara Pietuszewskiego brakuje w kadrze meczowej. Napastnik mierzy się z kontuzją mięśniową.

Porto – Alverca: oficjalne składy

Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu, Alan Varela, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, William, André Silva

Alverca: Matheus Oliveira, Yaya Bojang, Baseya, Meupiyou, Ian Luccas, Davy Gui, Nabil, Isaac, Chiquinho, Vivaldo, Figueiredo

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