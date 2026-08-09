Pietuszewski wychwalany w Portugalii! Co za słowa o Polaku

FC Porto rozpoczyna nowy sezon, ale bez Oskara Pietuszewskiego. Polak będzie pauzował przez trzy tygodnie ze względu na kontuzję. Diogo Pereira w rozmowie z WP SportoweFakty nie szczędził pochwał w kierunku nastolatka przed startem nadchodzących rozgrywek.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski ma unikalny profil piłkarza. FC Porto musi to wykorzystać

Liga portugalska wystartowała, a FC Porto rozegra pierwsze ligowe spotkanie w niedzielę (9 sierpnia). Ich przeciwnikiem będzie Alverca. Przypomnijmy, że drużyna w składzie z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim broni mistrzowskiego tytułu. W pierwszym meczu nowego sezonu obrońcy tytułu muszą poradzić sobie bez rewelacyjnego nastolatka z Polski.

Pietuszewski doznał kontuzji w trakcie przygotowań. Z tego powodu przesiedział cały mecz o Superpuchar Portugalii na ławce rezerwowych. Tamtejsze media poinformowały, że czekają go przynajmniej trzy tygodnie przerwy od treningów.

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Pietuszewski zaliczył fantastyczny start w FC Porto. Z marszu wszedł do wyjściowej jedenastki i nie oddał miejsca w składzie. Diogo Fereira z portugalskiego serwisu zerozero.pt w rozmowie z WP SportoweFakty zasugerował, że w sezonie 2026/2027 skrzydłowy nadal powinien być kluczowym zawodnikiem Smoków. Co więcej, opisał jego profil piłkarza jako unikalny i zaznaczył, że Porto musi to wykorzystać.

– Oskar ma unikalny profil piłkarza, którego nie posiada nikt inny w kadrze FC Porto i zespół powinien jak najlepiej to wykorzystać. To zawodnik, który potrafi odmienić losy meczu. Powinien regularnie wychodzić w podstawowym składzie, aby wnosić świeżość i nieprzewidywalność na lewe skrzydło Porto – mówi Diogo Pereira w rozmowie z WP SportoweFakty.

Do tej pory Pietuszewski w barwach Porto rozegrał 18 meczów, w których strzelił 3 gole i zanotował 4 asysty.