Fatalny bilans Grzelaka w Cracovii. W Ekstraklasie mu nie idzie

Bartosz Grzelak pracuje w Cracovii od kwietnia 2026 roku. Poprowadził drużynę już w ośmiu meczach Ekstraklasy i ani razu nie cieszył się z wygranej.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Cracovia z Grzelakiem wciąż bez wygranej

Bartosz Grzelak pod koniec minionego sezonu zastąpił w Cracovii Lukę Elsnera. Od dawna przymierzany do pracy w Polsce trener wreszcie dostał szansę pokazania się w nowym środowisku. Z nim u sterów Pasy wywalczyły utrzymanie, choć łatwo nie było – zakończyła ligowy sezon tuż nad strefą spadkową, po pięciu koeljnych remisach.

Wydawało się, że pod wodzą Grzelaka Cracovia będzie tylko rosła i w kolejnej kampanii może powalczyć o coś więcej. Były to tylko pozory – krakowski klub fatalnie wszedł w sezon 2026/2027. Po trzech kolejkach jest już jedyną drużyną bez choćby jednego zdobytego gola.

Pasy mają na koncie dwa punkty – zremisowały bezbramkowo z Lechem Poznań oraz Śląskiem Wrocław, a do tego przegrały z Pogonią Szczecin. Dla Grzelaka to trudny czas i bilans, którym na pewno nie może się pochwalić. Można wręcz mówić o kryzysie, a trener prawdopodobnie nie wie, jak go zażegnać.

Grzelak poprowadził zespół w ośmiu meczach i nie zanotował dotąd ani jednego zwycięstwa. Bilans Cracovii to siedem remisów oraz porażka. Co więcej – aż połowa tych spotkań kończyła się bezbramkowym wynikiem, zaś Pasy trafiały do siatki w sumie raptem pięć razy.

Na dzisiaj nie ma w Krakowie tematu zwolnienia Grzelaka, natomiast trudno w jego przypadku mówić o jakimkolwiek komforcie pracy. Jeśli Cracovia dalej nie będzie wygrywać meczów, zmiana na ławce trenerskiej będzie jednym z realnych rozwiązań.