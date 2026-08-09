Tyle ma pauzować Oskar Pietuszewski. Złe wieści

10:01, 9. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  O Jogo

Oskar Pietuszewski pauzować będzie przez najbliższe trzy tygodnie. Powinien wrócić do dyspozycji na jakiś czas przed wrześniowym zgrupowaniem kadry.

Oskar Pietuszewski
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Trzy tygodnie przerwy Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski zanotował świetne wejście do zespołu FC Porto. Nie może dziwić, że Polak postrzegany jest obecnie w Europie jako wielki talent, gdyż jego występy dla klubu z Portugalii spowodowały, że coraz więcej się o nim mówi także poza Półwyspem Iberyjskim. Niemniej przed młodym wychowankiem Jagiellonii Białystok wciąż daleka droga.

Szczególnie, że przed nim teraz trudniejszy okres, gdyż pauzuje z powodu kontuzji. Polaka zabrakło w meczu o Superpuchar Polski i podobnie będzie na starcie ligi portugalskiej. Trener FC Porto bowiem nie będzie mogło skorzystać z jego usług aż przez trzy tygodnie, o czym poinformował serwis „O Jogo”. Chodzi o kontuzję mięśniową, która powinna jednak zostać wyleczona do początku września, czyli jakieś dwa, trzy tygodnie przed startem zgrupowania reprezentacji Polski.

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Oskar Pietuszewski w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował sześć asyst. Łącznie dla zespołu FC Porto ma niespełna 20 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 18-letniego reprezentanta Polski na 25 milionów euro.

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