Ederson może opuścić Fenerbahce. Jest kuszony przez gigantów

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Saudyjscy potentaci szykują oferty za Edersona

Ederson w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego może ponownie zmienić otoczenie. Turecka prasa spekuluje o możliwym błyskawicznym rozstaniu 32-letniego bramkarza z Fenerbahce Stambuł, wskazując taki scenariusz jako coraz bardziej realny. Mimo że umowa między stronami pozostaje ważna i obowiązuje do 2028 roku, niewykluczone jest wcześniejsze zakończenie współpracy. Wszystko ma zależeć od ofert, które wpłyną na biurko włodarzy z Sukru Saracoglu Stadyumu w najbliższych miesiącach.

Opisywaną wyżej sytuację podsycają również plotki o zainteresowaniu Edersonem ze strony gigantów z Arabii Saudyjskiej. Jak donosi w mediach społecznościowych turecki dziennikarz – Ekrem Konur, Al-Nassr oraz Al-Hilal chcą bowiem sprowadzić do siebie 31-krotnego reprezentanta Brazylii. Doświadczony golkiper na Półwyspie Arabskim mógłby liczyć nie tylko na jeszcze wyższe zarobki, ale także na długoterminowy kontrakt. Tego typu propozycje na pewno byłyby niezwykle kuszące dla zawodnika pochodzącego z Kraju Kawy.

Mierzący 188 centymetrów bramkarz stoi między słupkami ekipy Żółtych Kanarków od września 2025 roku, kiedy przeniósł się nad Bosfor za 11 milionów euro z Manchesteru City. Ceniony golkiper w aktualnym sezonie rozegrał 36 meczów, wpuścił 35 goli i zachował 13 czystych kont. Ederson wciąż uchodzi za jednego z najbardziej renomowanych bramkarzy na rynku. Serwis „Transfermarkt” wycenia brazylijskiego gwiazdora na 15 milionów euro.