Manchester United zagiął parol na gwiazdora Porto

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Alan Varela celem transferowym Manchesteru United

Manchester United będzie musiał zakontraktować nowego defensywnego pomocnika, gdy tylko otworzy się letnie okienko transferowe. Ma to związek z nadchodzącym odejściem Casemiro, który poinformował angielski klub, że nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu. Władze Czerwonych Diabłów rozpoczęły więc poszukiwania zawodnika, który wypełni lukę po doświadczonym Brazylijczyku. Na Old Trafford liczą, że nowy piłkarz wzmocni środek pola na dłuższy czas.

Jednym z kandydatów do przeprowadzki do Manchesteru United jest Alan Varela z FC Porto. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Czerwone Diabły widzą w nim zawodnika, który mógłby idealnie wejść w buty Casemiro i stanowić o sile drugiej linii zespołu przez wiele sezonów. Problemem może okazać się jednak kwota ewentualnego transferu. Klauzula wykupu 24-letniego Argentyńczyka wynosi bowiem aż 75 milionów euro, co znacząco utrudnia negocjacje.

Varela z powodzeniem występuje w barwach ekipy Smoków od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio do Dragao za około 8 milionów euro z Boca Juniors. Defensywny pomocnik szybko stał się bardzo ważną postacią drużyny z Porto i regularnie pojawia się w podstawowym składzie. W aktualnym sezonie rozegrał 42 mecze oraz zdobył 2 bramki, potwierdzając swoją wartość. Kontrakt mierzącego 177 centymetrów piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co daje portugalskiemu klubowi mocną pozycję w rozmowach.