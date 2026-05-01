Barcelona dostała ofertę sprowadzenia skrzydłowego. Decyzja zaskakuje

15:33, 1. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Barcelona szuka nowego skrzydłowego. Jak podaje Matteo Moretto, Mika Godts, gwiazdor Ajaxu, zaoferował swoje usługi Dumie Katalonii.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Obecnie sytuacja Marcusa Rashforda w Barcelonie jest bardzo niepewna. Wcześniej wydawało się, że Blaugrana wykupi go na stałe z Manchesteru United, ale w ostatnim czasie władze klubu doszły do wniosku, że 30 milionów euro to zbyt wysoka kwota. Jednak Czerwone Diabły nie chcą obniżać ceny za swojego wychowanka, co komplikuje negocjacje.

Dlatego też kataloński gigant zaczął rozglądać się za innymi opcjami na rynku transferowym. Z klubem mocno łączono Mikę Godtsa, który błyszczy w barwach Ajaxu Amsterdam. W tym sezonie młody Belg prezentuje się znakomicie i notuje świetne liczby. Skrzydłowy zdobył 16 bramek oraz zaliczył 13 asyst w 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Mimo to Barcelona nie jest zainteresowana sprowadzeniem 20-latka do swojej drużyny. Agent piłkarza kilkukrotnie oferował usługi swojego klienta przedstawicielom Dumy Katalonii. Zarząd jednak odrzucił tę propozycję.

Według źródła Hansi Flick potrzebuje w tym momencie kogoś bardziej doświadczonego na tę pozycję. Niemiecki szkoleniowiec szuka piłkarza, który od razu stanie się liderem w szatni. Reprezentant Belgii jeszcze nie spełnia tych konkretnych wymagań.

Bieżący sezon pokazał, że zespół potrzebuje wysokiej klasy zmiennika Raphinhi. Klub uznał, że transfer Godtsa byłby inwestycją w przyszłość, a nie realnym wzmocnieniem na teraz.

