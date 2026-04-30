Tottenham Hotspur zainteresowany brazylijskim stoperem

Arthur Dias na radarze Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur walczy o utrzymanie w Premier League. Ekipa Kogutów znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, posiadając na swoim koncie zaledwie 34 punkty i zajmując dopiero 18. miejsce w tabeli. Londyńczycy przebywają więc w strefie spadkowej, mając już tylko kilka kolejek, by uratować się przed degradacją do Championship. Jednak niezależnie od tego, jak zakończy się obecny sezon, Tottenham latem planuje poważnie wzmocnić swój skład.

Jak podaje Monique Vilela z portalu „Esportes TMC Parana”, londyńczycy mogą wybrać się na zakupy do Brazylii. Dziennikarka ujawniła, że na celowniku Kogutów znalazł się bowiem Arthur Dias z Athletico Paranaense. 19-letni stoper pokazuje się z bardzo dobrej strony na rodzimych boiskach, co nie umknęło uwadze angielskiego giganta. Skauci Tottenhamu obserwowali już tego zawodnika z wysokości trybun i mieli wystawić mu pozytywne opinie.

Dias jest wychowankiem wspomnianego wyżej Athletico Paranaense. W styczniu 2026 roku awansował do pierwszego zespołu, niemal od razu stając się ważną postacią drużyny z Kurytyby. Młodzieżowy reprezentant Brazylii w aktualnej kampanii rozegrał 15 spotkań. Kontrakt rosłego defensora obowiązuje do 31 grudnia 2028 roku. Specjaslityczny serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na około 600 tysięcy euro, aczkolwiek jego pozyskanie prawdopodobnie wiązałoby się z wydatkiem co najmniej kilku milionów euro.