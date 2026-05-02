Sebastian Szymański łączony z gigantem. Konkretny kierunek transferu

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sensacyjny zwrot akcji. Sebastian Szymański zaoferowany Galatasaray

Sebastian Szymański w zimowym oknie transferowym zdecydował się na transfer z Fenerbahce do Stade Rennais. 26-letni pomocnik podpisał z francuskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku, a transfer opiewał na 9,5 miliona euro. Do tej pory w barwach Czerwono-Czarnych rozegrał 14 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty.

Tymczasem niespodziewane informacje napłynęły z Turcji. Jak donosi Mehmet Ozcan, otoczenie piłkarza zaczęło działać bardzo aktywnie na rynku transferowym. Według doniesień, agenci Szymańskiego mieli w ostatnim czasie zaoferować jego usługi Galatasaray. To największy rywal Fenerbahce.

To sensacyjny scenariusz, biorąc pod uwagę niedawną zmianę klubu przez Polaka. Jeszcze zimą wszystko wskazywało na to, że pomocnik na dłużej zadomowi się we Francji i będzie budował swoją pozycję w Rennes. Najświeższe wieści sugerują jednak, że pobyt Szymańskiego w Ligue 1 może okazać się krótszy, niż pierwotnie zakładano.

Kluczową rolę w całej sprawie ma odegrać trener Galatasaray, Okan Buruk. To właśnie od jego decyzji zależy, czy klub podejmie konkretne kroki w kierunku transferu reprezentanta Polski. Galatasaray aktywnie poszukuje wzmocnień w środku pola, a profil Szymańskiego doskonale wpisuje się w potrzeby zespołu. Turecki gigant jest obecnie liderem rozgrywek Super Lig i w ten weekend może sobie zapewnić mistrzostwo kraju.