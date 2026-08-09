W Wiśle Kraków jeszcze nie zagrał. Jop: mocno w niego wierzymy

16:32, 9. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Radio Kraków

Wisła Kraków ma na koncie sześć punktów po trzech meczach. Kibicom nie zdołał się jeszcze pokazać Jeremy Guillemenot, który czeka na debiut. Mariusz Jop w wywiadzie dla Radia Kraków wypowiedział się o nowym nabytku beniaminka.

Mariusz Jop
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła liczy na Guillemenota. Będzie mieć kolejnego snajpera?

Wisła Kraków na inaugurację sezonu pokonała GKS Katowice, a tydzień później przegrała w rywalizacji z Piastem Gliwice. W miniony piątek wróciła do gry przed własną publicznością i ponownie zainkasowała komplet punktów. Tym razem beniaminek ograł Wisłę Płock 2-1 po trafieniach Angela Rodado oraz Jordiego Sancheza.

Hiszpański duet może stanowić o sile ofensywy Wisły w tym sezonie. Kibicom nie zdołał jeszcze pokazać się sprowadzony tego lata Jeremy Guillemenot. Szwajcarski napastnik czeka na swoją szansę – w minionej kolejce po raz pierwszy pojawił się w kadrze meczowej, ale na murawie go zabrakło.

Mariusz Jop przyzwyczaił do tego, że nie wrzuca nowych piłkarzy na głęboką wodę i stawia na nich dopiero, gdy są w pełni gotowi. Guillemenot jest coraz bliżej oficjalnego debiutu w pierwszym zespole. Szkoleniowiec Wisły przyznaje też, że podczas treningów prezentuje się bardzo dobrze, a w klubie pokładają w nim duże nadzieje.

– Jeremy na ten moment buduje swoją formę, przede wszystkim tę pod względem fizycznym. To jest piłkarz, w którego mocno wierzymy. (…) Od razu widać, że to zawodnik na bardzo wysokim poziomie zaawansowania, jeśli chodzi o technikę i grę kombinacyjną – przekazał Jop w wywiadzie dla Radia Kraków.

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