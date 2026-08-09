We Wrocławiu dwóch rannych. Śląsk oraz Cracovia bez błysku

16:44, 9. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Śląsk Wrocław w niedzielne popołudnie zremisował bezbramkowo z Cracovią. Pasy wciąż czekają na premierowe zwycięstwo. Tego dnia nie zasłużyli jednak na pełną pulę.

Ajdin Hasić
Obserwuj nas w
fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Ajdin Hasić

Śląsk z Cracovią na remis. Dwóch poszkodowanych

Cracovia w poszukiwaniu pierwszego ligowego zwycięstwa udała się do Wrocławia na niedzielny mecz ze Śląskiem. Gospodarze natomiast w miniony weekend niespodziewanie ograli ekipę Rakowa Częstochowa i nie chcieli oczywiście schodzić ze zwycięskiej ścieżki. Pierwsza połowa rywalizacji w ramach 3. kolejki Ekstraklasy nie była zbyt emocjonująca. Wydawało się, że w pierwszych minutach lepiej radził sobie Śląsk, ale z czasem Cracovia przejęła kontrolę nad spotkaniem i była bliżej objęcia prowadzenia. Dogodną sytuację zmarnował Martin Minchev, który stanął sam na sam z Karolem Niemczyckim, przegrywając ten pojedynek.

Po zmianie stron również mieliśmy do czynienia z wymianą ognia, choć żadna z drużyn nie chciała zaryzykować i bardziej się otworzyć. Po stronie gospodarzy pudłowali chociażby Przemysław Banaszak czy Luka Marjanac.

W 82. minucie z boiska wyleciał Lamine Ba. Po analizie VAR sędzia zdecydował, że przewinienie obrońcy Śląska było bardzo niebezpieczne dla zdrowia Mateusza Praszelika i pokazał mu czerwoną kartkę. Gra w przewadze była szansą dla Pasów, aby przechylić szalę rywalizacji na swoją korzyść. Goście byli jednak tego dnia wyjątkowo bezzębni i nie zdołali nawet zepchnąć rywala do głębokiej defensywy.

Mecz zakończył się więc wynikiem 0-0. Ten remis nie urządza żadnej z drużyn – Śląsk z pewnością liczył na pełną pulę, zaś Cracovia w dalszym ciągu pozostaje bez wygranej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości