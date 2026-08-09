Bayern nie był zainteresowany transferem bohatera mundialu

Bayern Monachium był łączony z transferem Rodriego, choć w rzeczywistości nie poczynił w tym kierunku jakichkolwiek działań. W Bawarii nie było nawet takiego tematu - ujawnił Christian Falk.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Rodri nie był celem Bayernu. Plany są zupełnie inne

Rodri po fantastycznym mundialu jest bliski przenosin do Barcelony. W ostatnich dniach doszło do kompletnego zawirowania w jego temacie, bowiem przez kilka tygodni nad jego transferem intensywnie pracował Real Madryt. Wydawało się, że lider reprezentacji Hiszpanii przeniesie się na Santiago Bernabeu, ale finalnie to Blaugrana okazała się dla niego priorytetowym kierunkiem. Jest już dogadany z klubem i czeka na porozumienie między klubami. Manchester City jest świadomy, że nie zdoła zatrzymać Rodriego, a do tego nie chce tracić go w przyszłym roku za darmo. Transfer wkrótce powinien zostać sfinalizowany.

Zanim Barcelona weszła do gry, Rodri był łączony też z innymi klubami. Media wymieniały chociażby Bayern Monachium, który miał się nim interesować. W rzeczywistości na Allianz Arena nie było nawet takich planów. Christian Falk ujawnił, że działacze niemieckiego giganta nie podjęli jakichkolwiek kroków w kierunku transferu gwiazdy Manchesteru City.

Bayern oczywiście wiedział, że ma szanse na sprowadzenie Rodriego, ale świadomie z niego zrezygnował. Hiszpan nie wpasowuje się zarówno do planów sportowych, jak i założeń finansowych. Bawarczycy skupiają się przede wszystkim na młodszych i tańszych piłkarzach, których dopiero mogą rozwinąć i pomóc im osiągnąć najwyższy europejski poziom.