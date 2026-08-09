Barcelona uważa go za absolutny priorytet. To życzenie Flicka

16:37, 9. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  El Chiringuito TV

FC Barcelona jest w trakcie finalizowania transferu Rodriego. Absolutnym priorytetem pozostaje jednak Julian Alvarez. El Chiringuito TV informuje, że to piłkarz, o jakiego poprosił Hansi Flick.

Hansi Flick
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fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Alvarez priorytetem Barcelony. Transfer Rodriego nie przeszkadza

FC Barcelona zamierza odpowiedzieć na fantastyczne transfery, jakich dokonał Real Madryt. Obecnie mają dwóch nowych zawodników, ale w najbliższej przyszłości ma do nich dołączyć kolejna dwójka. Co ciekawe, o jednego z nich wygrali rywalizację z Królewskimi. Gdy wydawało się, że Rodri przeniesie się do stolicy Hiszpanii, nastąpił zwrot akcji. Blaugrana wkroczyła i przechwyciła pomocnika.

Transfer zdobywcy Złotej Piłki z 2024 roku ma zostać sfinalizowany w najbliższym czasie. Zawodnik dogadał się z klubem i pozostało jedynie czekać na zielone światło ze strony Manchesteru City. Obecne negocjacje nie wpływają na pozostałe plany transferowe.

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Za absolutny priorytet na rynku transferowym nadal uważany jest Julian Alvarez. Argentyńczyk to piłkarz, o którego osobiście prosił Hansi Flick. Pozycja napastnika musi zostać wzmocniona, ponieważ z klubem pożegnał się Robert Lewandowski. Na dodatek wszystko wskazuje na to, że odejdzie także Ferran Torres. Nic więc dziwnego, że Barcelona traktuje Alvareza priorytetowo.

Alvarez to absolutny priorytet FC Barcelony. Hansi Flick chce tego napastnika. Transfer Rodriego w żadnym stopniu na to nie wpływa. Barcelona wciąż będzie o niego walczyć – podkreśla Jose Alvarez z El Chiringuito TV.

Zarówno transfer Rodriego, jak i Alvareza będzie kosztowny. Pozostaje jedynie pytanie, czy Blaugranę stać na tak mocne dwa transfery. Do tej pory na wzmocnienia wydali ok. 110 milionów euro.

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