Widzew Łódź wykazywał zainteresowanie Darko Churlinovem. Finalnie jednak były zawodnik Jagiellonii Białystok nie trafi pod skrzydła Aleksandara Vukovicia - przekazuje portal Widzewtomy.net.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Darko Churlinov

Darko Churlinov nie wzmocni Widzewa Łódź

Widzew Łódź w niedzielę zainauguruje zmagania w sezonie 2026/27 w PKO Ekstraklasie. Tego samego dnia natomiast klub ogłosił transfer Giannisa Papanikolaou. Teraz władze rozglądają się za innymi wzmocnieniami. A jednym z ich celów był Darko Churlinov. Portal Widzewtomy.net zdradza, że były piłkarz Jagiellonii Białystok nie trafi pod skrzydła Aleksandara Vukovicia.

Darko Churlinov był jedną z opcji rozważanych przez Widzew Łódź do wzmocnienia skrzydeł. Były zawodnik Jagiellonii Białystok wzbudził poważne zainteresowanie łódzkiego klubu, tym bardziej że pozostawał do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Ostatecznie jednak obie strony nie doszły do porozumienia i do przeprowadzki reprezentanta Macedonii Północnej do zespołu Aleksandara Vukovicia nie dojdzie.

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Wszystko wskazuje na to, że Darko Churlinov nie będzie dłużej piłkarzem Kocaelisporu. Skrzydłowy krzydłowy ma rozwiązać kontrakt z tureckim klubem. Otwiera to przed reprezentantem Macedonii Północnej nowe możliwości, choć Widzew Łódź nie zamierza wracać do tematu jego transferu.

Darko Churlinov w barwach Jagiellonii Białystok rozegrał 43 spotkania. Skrzydłowy zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.