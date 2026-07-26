Widzew Łódź – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.07.2026)

Widzew – Motor: gdzie oglądać?
Widzew Łódź podejmie Motor Lublin w meczu 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Okienko transferowe przy Al. Piłsudskiego tego lata jest dużo spokojniejsze. Rewolucji w kadrze tym razem nie było, a zespół Aleksandara Vukovicia wzmocnili napastnik Karol Świderski z Panathinaikosu Ateny i obrońca Mario Garcia z Racingu Santander.
Tymczasem nowym trenerem w lubelskim klubie został Mariusz Misiura, który zastąpił Mateusza Stolarskiego. Z drużyną latem pożegnało się aż 14 zawodników. Szeregi Motoru zasilili już m.in. Bartosz Bereszyński, który wrócił z Włocha i Mateusz Łęgowski. Były pomocnik Pogoni Szczecin do niedawna był związany z tureckim Eyupspor Kulubu.
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Widzew – Motor: transmisja w TV
Spotkanie Widzewa Łódź z Motorem Lublin będzie dostępne w telewizji na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. Na antenie telewizji publicznej mecz skomentują Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński. W kodowanej TV za mikrofonami zasiądą Marcin Rosłoń i Michał Żyro.
Widzew – Motor: stream online
Starcie pomiędzy Widzewem Łódź a Motorem Lublin będzie można śledzić również w portalu sport.tvp.pl oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pierwszym gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 17:30.
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Widzew – Motor: sonda
Kto wygra mecz?
- Widzew Łódź
- Będzie remis
- Motor Lublin
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Widzew – Motor: kursy bukmacherskie
Mecz rozpocznie się w niedzielę (26 lipca) o godzinie 17:30.
Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. W internecie mecz będzie dostępny w portalu sport.tvp.pl oraz w serwisie CANAL+ online.
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