Widzew Łódź – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.07.2026)

Widzew Łódź - Motor Lublin to spotkanie w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz na stadionie przy Al. Piłsudskiego odbędzie się w niedzielę, 26 lipca, o godzinie 17:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Widzew – Motor: gdzie oglądać?

Widzew Łódź podejmie Motor Lublin w meczu 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Okienko transferowe przy Al. Piłsudskiego tego lata jest dużo spokojniejsze. Rewolucji w kadrze tym razem nie było, a zespół Aleksandara Vukovicia wzmocnili napastnik Karol Świderski z Panathinaikosu Ateny i obrońca Mario Garcia z Racingu Santander.

Tymczasem nowym trenerem w lubelskim klubie został Mariusz Misiura, który zastąpił Mateusza Stolarskiego. Z drużyną latem pożegnało się aż 14 zawodników. Szeregi Motoru zasilili już m.in. Bartosz Bereszyński, który wrócił z Włocha i Mateusz Łęgowski. Były pomocnik Pogoni Szczecin do niedawna był związany z tureckim Eyupspor Kulubu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Widzew – Motor: transmisja w TV

Spotkanie Widzewa Łódź z Motorem Lublin będzie dostępne w telewizji na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. Na antenie telewizji publicznej mecz skomentują Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński. W kodowanej TV za mikrofonami zasiądą Marcin Rosłoń i Michał Żyro.

Widzew – Motor: stream online

Starcie pomiędzy Widzewem Łódź a Motorem Lublin będzie można śledzić również w portalu sport.tvp.pl oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pierwszym gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 17:30.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Widzew – Motor: sonda

Kto wygra mecz? Widzew Łódź

Będzie remis

Motor Lublin Widzew Łódź

Będzie remis

Motor Lublin 0 Votes

Widzew – Motor: kursy bukmacherskie

Widzew Łódź Motor Lublin 1.78 3.75 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2026 13:00

Kiedy odbędzie się spotkanie Widzew Łódź – Motor Lublin? Mecz rozpocznie się w niedzielę (26 lipca) o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Motor Lublin? Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. W internecie mecz będzie dostępny w portalu sport.tvp.pl oraz w serwisie CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.