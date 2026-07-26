Widzew Łódź w niedzielę rano ogłosił transfer nowego pomocnika. Do drużyny Aleksandara Vukovicia trafił Giannis Papanikolaou. Grek w przeszłości błyszczał w Rakowie Częstochowa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Oficjalnie: Giannis Papanikolaou dołączył do Widzew Łódź

Widzew Łódź już w niedzielę rozpocznie zmagania w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Tego dnia zmierzy się z Motorem Lublin. Tymczasem na zakończenie weekendu klub przygotował niespodziankę swoim kibicom. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Giannisa Papanikolaou.

Grecki pomocnik dołączył do Widzew Łódź na zasadzie transferu definitywnego z tureckiego Rizesporu. Zawodnik związał się z nowym zespołem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Warto zaznaczyć, że 27-latek w przeszłości błyszczał już na boiskach PKO Ekstraklasy. W latach 2020-2024 był czołową postacią w Rakowie Częstochowa.

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– Nie mogę się już doczekać najbliższego sezonu. Chcę być częścią tego, co buduje się w Widzewie. Zawsze wiedziałem też, że kiedyś wrócę do Polski, którą traktuję jak drugi dom. Lepsza okazja nie mogła się nadarzyć – powiedział zawodnik na łamach strony klubowej.

Giannis Papanikolaou dotychczas rozegrał 81 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. Grecki zawodnik strzelił siedem goli, a także zaliczył cztery asysty.