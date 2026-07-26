Barcelona nadal nie wzmocniła pozycji stopera. W związku z tym według Mundo Deportivo Hansi Flick ma zamiar sprawdzić na niej Julesa Kounde.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jules Kounde ma zostać przesunięty na środek obrony

Jules Kounde może w nowym sezonie grać na środku defensywy, jeśli Barcelona nie pozyska nowego obrońcy. Jak podaje „Mundo Deportivo” Hansi Flick dostrzegł wahania formy piłkarza podczas poprzednich rozgrywek na pozycji prawego defesora i chce dać mu szansę w jego ulubionej roli.

Blaugrana szuka odpowiedniego, ale i taniego zawodnika na rynku transferowym. Jednak jeśli nie uda się znależć takiego gracza, a z klubu odejdzie także Ronald Araujo, niemiecki szkoleniowiec będzie zmuszony spróbować rozwiązania z Francuzem.

Aktualnie pierwszymi wyborami Flicka na środku obrony pozostają Pau Cubarsi oraz Gerard Martin. Rolę wartościowych zmienników pełnią Andreas Christensen i wspomniany wcześniej Araujo, którego przyszłość na Camp Nou wciąż nie jest pewna.

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Przestawienie Kounde do środka sprawi, że szansę na prawej obronie otrzymają inni piłkarze. Główną opcją do gry na tej pozycji jest Eric Garcia. Hiszpan już w zeszłym sezonie znakomicie pokazywał się w tej roli. Zmiennikami 25-latka mogą być natomiast Hector Fort oraz Xavi Espart.

Według źródła wciąż możliwe jest także sprowadzenie na stałe Joao Cancelo, który głównie grał na lewej obronie, ale spokojnie może zabezpieczyć także drugą stronę boiska.

To pozwoli Barcelonie zaoszczędzić fundusze po wcześniejszych transferach Karima Adeyemiego i Anthony’ego Gordona. Kolejne ruchy do linii obrony będą zależeć od przyszłości Araujo.