Gonzalo Garcia otrzymał kolejną ofertę. Zaskakujący kierunek

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Fenerbahce Stambuł ma chrapkę na pozyskanie Gonzalo Garcii

Gonzalo Garcia może opuścić Real Madryt podczas trwającego letniego okna transferowego. Dla 22-letniego napastnika prawdopodobnie zabraknie miejsca w kadrze z powodu intensywnej aktywności hiszpańskiego klubu na rynku. Do zespołu Królewskich trafili już Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva, a blisko przeprowadzki do stolicy Hiszpanii są także Yan Diomande i Rodri.

Real będzie musiał zmniejszyć liczebność swojego szerokiego składu, dlatego odejście Garcii staje się coraz bardziej prawdopodobne. W ostatnich tygodniach mówiło się o zainteresowaniu jego osobą ze strony Fulham, a teraz do walki o podpis młodego snajpera włączyło się również Fenerbahce Stambuł.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Sercan Hamzaoglu, turecki klub skontaktował się już z władzami madryckiego giganta oraz samym zawodnikiem, przedstawiając wstępną ofertę. Opisywana propozycja zakłada wypożyczenie z opcją wykupu.

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Mierzący 182 centymetry napastnik jest wychowankiem La Fabriki i do pierwszego zespołu Realu Madryt został włączony w czerwcu 2025 roku. Szczególnie błysnął podczas Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie w sześciu spotkaniach zdobył cztery bramki oraz zanotował jedną asystę, sięgając po koronę króla strzelców turnieju. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro.