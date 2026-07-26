Widzew Łódź lada moment ogłosi transfer prosto z Bundesligi. Pod skrzydła Aleksandara Vukovicia trafi Jusuf Gazibegović z FC Koln. Pozostaje teraz jedynie czekać na finalizację - donosi portal Widzewtomy.net.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Jusuf Gazibegović zostanie zawodnikiem Widzewa Łódź

Widzew Łódź nie zwalnia tempa na rynku transferowym. W niedzielę klub oficjalnie ogłosił pozyskanie Giannisa Papanikolaou. Ale wygląda na to, że nie będzie to ostatnie wzmocnienie przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Portal Widzewtomy.net informuje, że bardzo blisko przenosin do zespołu Aleksandara Vukovicia jest Jusuf Gazibegović z FC Koln.

Według wspomnianego źródła wszystkie najważniejsze kwestie związane z transferem zostały już uzgodnione. Do dopięcia transakcji pozostały jedynie formalności, dlatego w najbliższym czasie Widzew Łódź powinien oficjalnie potwierdzić pozyskanie bośniackiego defensora. Wszystko wskazuje na to, że 26-latek niebawem dołączy do drużyny.

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Widzew Łódź analizował również możliwość sprowadzenia Darko Churlinova. Były zawodnik Jagiellonii Białystok był jedną z opcji rozważanych przez władze kluby. Ostatecznie jednak zrezygnowano z jego transferu. W efekcie pełna uwaga działaczy została skierowana na sfinalizowanie rozmów z Jusufem Gazibegoviciem.

Bośniacki obrońca w koszulce FC Koln rozegrał jedynie 13 spotkań. 26-latek nie miał udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.