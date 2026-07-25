Brat Khvichy Kvaratskhelii może przejść do europejskiego giganta

Tornike Kvaratskhelia jakiś czas temu odbył testy sportowe w Bayernie Monachium. Brat Khvichy pokazał się z dobrej strony i w przyszłości może przenieść się do niemieckiego klubu - informuje gazeta BILD.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Tornike Kvaratskhelia zaimponował Bayernowi Monachium

Tornike Kvaratskhelia coraz częściej przyciąga uwagę europejskich potentatów. 16-letni skrzydłowy jest młodszym bratem Khvichy Kvaratskhelii, jednej z największych gwiazd Paris Saint-Germain i dwukrotnego triumfatora Ligi Mistrzów. Gruzińskim talentem interesuje się wiele klubów, a eksperci podkreślają, że Tornike dysponuje potencjałem, który może pozwolić mu pójść w ślady starszego utytułowanego brata.

Wiele wskazuje na to, iż w przyszłości młody zawodnik trafi do Bayernu Monachium. Kilka miesięcy temu przebywał on bowiem na testach sportowych w bawarskim gigancie, gdzie pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie i zebrał pozytywne opinie trenerów. Do ewentualnego transferu będzie mogło jednak dojść dopiero po ukończeniu przez niego 18. roku życia, ponieważ zdolny Gruzin nie posiada obywatelstwa Unii Europejskiej.

Tornike Kvaratskhelia na co dzień reprezentuje barwy Dinama Tbilisi, do którego trafił za darmo w styczniu 2026 roku z Interu Georgia. Młodzieżowy reprezentant Gruzji już po pół roku awansował do pierwszego zespołu. Dotychczas rozegrał osiem meczów w seniorskiej piłce. Bayern ma uważnie monitorować jego rozwój z myślą o sprowadzeniu go do siebie, kiedy perspektywiczny piłkarz osiągnie pełnoletność.

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