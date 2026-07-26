Mateusz Bogusz z dwoma golami w meczu Houston Dynamo – Austin FC
Tego lata powiększyła się polska kolonia na boiskach MLS. Oprócz Roberta Lewandowskiego, mamy sporą liczbę rodaków występujących w tych rozgrywkach. Tymczasem zeszłej nocy oglądaliśmy błysk Mateusza Bogusza za oceanem. Pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a jego Houston Dynamo zdołało pokonać Austin FC rezultatem 3:0.
Mateusz Bogusz w 12. minucie rozpoczął strzelanie. Reprezentant Polski otrzymał doskonałe podanie w polu karnym i stanął oko w oko z golkiperem przeciwnika. 24-latek urodzony w Rudzie Śląskiej uderzył po dłuższym rogu. Bramkarz Austin FC był kompletnie bez szans w tej sytuacji. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Ezequiel Ponce.
Nieco ponad kwadrans później Mateusz Bogusz cieszył się już z dubletu. Guilherme zagrał świetną, długą piłkę, do której dopadł polski zawodnik. 24-latek znów był sam na sam z golkiperem przeciwnika i po raz drugi zachował zimną krew.
Trzeci gol dla Houston Dynamo został strzelonym przez Guilherme. W szeregach Austin FC wystąpił natomiast inny polski zawodnik – Przemysław Płacheta. Skrzydłowy spędził na placu gry 30 minut. Mateusz Bogusz z kolei zagrał od deski do deski.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie