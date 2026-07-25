Barcelona wciąż obserwuje Leao. Poznała oczekiwania Milanu

20:52, 25. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Fichajesf

FC Barcelona obserwuje sytuację Rafaela Leao, który jest na wylocie z Milanu. Jak twierdzi Fichajes, włoski klub wycenił gwiazdora na 60-70 milionów euro.

Rafael Leao
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Barcelona tylko obserwuje, a Galatasaray oferuje fortunę

Rafael Leao od pewnego czasu znajduje się na wylocie z Milanu. 27-latek szuka nowego wyzwania w karierze. Włoski zespół wystawił zawodnika na listę transferową, wyceniając swojego skrzydłowego na kwotę w granicach 60-70 milionów euro.

FC Barcelona od dłuższego czasu ma reprezentanta Portugalii na swojej liście życzeń. Jednak oczekiwania finansowe Rossonerich są zbyt dużą przeszkodą dla Dumy Katalonii. Klub z Camp Nou nadal boryka się z ograniczeniami w La Lidze. Przeprowadzenie tej transakcji wymagałoby wcześniejszej sprzedaży gwiazdy.

Tymczasem zdecydowane kroki podjęli działacze Galatasaray, którzy intensywnie zabiegają o zawodnika. Turecki gigant przygotował dla skrzydłowego kontrakt gwarantujący rocznie niemal 10 milionów euro netto za sezon gry. Taka pensja oznaczałaby prawie dwukrotny wzrost jego dotychczasowych zarobków na San Siro.

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Mimo to piłkarz nie wyraził jeszcze ostatecznej zgody na przeprowadzkę do Stambułu. Priorytetem zawodnika pozostaje kontynuowanie kariery w jednej z czołowych lig europejskich. Portugalczyk liczy na konkretny ruch ze strony klubów z Anglii lub Hiszpanii, gdzie wciąż wbudza pewne zainteresowanie.

Najbliższe tygodnie powinny przynieść odpowiedź, gdzie zagra rozchwytywany gwiazdor. Galatasaray dąży do osiągnięcia porozumienia z zawodnikiem i włoskim zespołem. Z kolei Barcelona czeka na ewentualną zmianę warunków transferu, ale taki scenariusz jest obecnie mało prawdopodobny.

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