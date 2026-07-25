Vlahović może trafić do giganta. To ligowy rywal Juventusu

Dusan Vlahović wciąż pozostaje bez klubu po wygaśnięciu umowy z Juventusem. Według Tuttosport sytuację serbskiego napastnika obserwuje Napoli.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Napoli sięgnie po Vlahovicia, jeśli Lukaku odejdzie

Dusan Vlahović pozostaje bez pracodawcy od prawie miesiąca. 30 czerwca oficjalnie wygasła jego umowa z Juventusem Turyn. Wcześniej nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. W efekcie gwiazdor opuścił Allianz Stadium jako wolny agent.

W mediach regularnie pojawiały się doniesienia, że serbski snajper czeka na ofertę z czołowego klubu Premier League lub hiszpańskiej La Ligi. Dotychczas jedyne konkretne zainteresowanie spłynęło z tureckiego Besiktasu.

Jednak jak się okazuje, sytuację napastnika próbuje wykorzystać Napoli, które poszukuje nowego środkowego napastnika na nadchodzący sezon. Dyrektor sportowy Giovanni Manna spotkał się z ojcem i zarazem agentem piłkarza już na początku czerwca. Dla klubu z Neapolu Serb stanie się realną opcją pod warunkiem przeprowadzenia roszad w linii ataku.

Kluczowe jest potencjalne odejście Romelu Lukaku oraz niechcianego Lorenzo Lucci. Gdyby obaj zawodnicy pożegnali się ze Stadio Diego Armando Maradony, w kadrze zespołu pozostałby tylko Rasmus Hojlund jako jedyny doświadczony snajper. W takim scenariuszu kierownictwo Partenopei natychmiast ruszy po 26-latka.

Nowy szkoleniowiec Napoli, Massimiliano Allegri doskonale zna umiejętności Vlahovicia z czasów wspólnej pracy w Juventusie. Trener już podczas poprzedniego letniego okienka transferowego bezskutecznie próbował ściągnąć go do Milanu.

Co ciekawe, Juventus nie zamknął definitywnie drzwi przed swoim byłym strzelcem. Ewentualne odnowienie współpracy wymagałoby jednak sporego kompromisu finansowego z obu stron. Z kolei przenosiny do Neapolu da zawodnikowi szansę na pozostanie we włoskiej Serie A i ponowną grę pod wodzą trenera, u którego osiągał dobre rezultaty.