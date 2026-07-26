Lewandowski nie ma łatwego początku w Chicago. Gorzkie słowa po drugim meczu

Robert Lewandowski ma na koncie dwa mecze w nowych barwach, ale do tej pory trudno powiedzieć coś dobrego o jego grze. Podobnie jest także z Chicago Fire.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Słaby początek Lewandowskiego w nowych barwach

Robert Lewandowski ma za sobą już dwa mecze w barwach Chicago Fire i nadal jest bez trafienia w nowych barwach. To oznacza, że rozpoczyna się medialna i kibicowska presja na Polaka, który miał dać zespołowi z MLS dużo jakości w najważniejszych meczach sezonu. Z pewnością jednak także gra i jakość zespołu z Wietrznego Miasta nie jest odpowiednia.

Wszystko to powoduje, że znów u kapitana reprezentacji Polski pojawia się frustracja tak dobrze znana z meczów kadry. Po porażce Chicago Fire w ostatnim meczu z zespołem New York City w mediach pojawiło się dużo krytycznych komentarzy nt. Polaka i całego zespołu.

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– Oglądanie, jak Lewandowski jest mijany, podczas gdy tam stoi, tak mnie wkurza, że wybraliśmy tego zamiast Cuypersa – napisał profil „Chicago Fire Mayhem” na platformie X.

– Robert Lewandowski trafił do najsłabszego zespołu od czasów Lecha Poznań. Nie wiem czy Lech Poznań nie poradziłby sobie z Chicago, myślę, że tak. Kibice są wściekli, bo wyobrażali sobie, że Lewy stworzy duet z Cuypersem – powiedział Adam Kotleszka na antenie „Kanału Sportowego”.

– Lewandowski jak teraz będzie chciał pokopać choć przez chwilę w jakiejś dobrej drużynie to będzie musiał przyjeżdżać na kadrę – skwitował Mateusz Ligęza z „Radia Zet”.

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