Luis Diaz tego lata może jeszcze opuścić Bayern Monachium. Kolumbijska gwiazda jest łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, ponieważ znalazł się na radarze Al-Hilal - informuje Gianluigi Longari.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Al-Hilal obserwuje Luisa Diaza

Luis Diaz jest kluczowym zawodnikiem Bayernu Monachium. Ubiegły sezon był przełomowy w karierze reprezentanta Kolumbii. Dochodzą do nas jednak słuchy, że zawodnik mistrza Niemiec może być tego lata bohaterem głośnej przeprowadzki. Gianlugi Longari zdradził, że skrzydłowy znalazł się w kręgu zainteresowań Al-Hilal.

Włoski dziennikarz przekazał, że Luis Diaz znalazł się na radarze Al-Hilal. Saudyjski gigant uważnie monitoruje sytuację reprezentanta Kolumbii i analizuje możliwość jego pozyskania. Na ten moment jednak nie doszło do żadnych konkretnych rozmów ani z Bayernem Monachium, ani z otoczeniem zawodnika.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Obecnie taki transfer wydaje się jednak mało prawdopodobny. Luis Diaz jest jednym z kluczowych piłkarzy Bayernu Monachium i trudno wyobrazić sobie, aby mistrzowie Niemiec zgodzili się na jego odejście. Sam Kolumbijczyk również nie daje sygnałów, że chciałby opuścić Allianz Arenę po tak świetnej kampanii.

Luis Diaz dotychczas rozegrał 51 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Statystyki Kolumbijczyka są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 26 trafień, a także zaliczył 23 asysty.