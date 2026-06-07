Moder przed wielką zmianą. Feyenoord ogłosił

Moder czeka na nowego trenera
W zimie 2025 roku Jakub Moder zakończył swoją przygodę w Premier League. Reprezentant Polski definitywnie zamienił Brighton na Feyenoord. Klub z Rotterdamu zapłacił za niego tylko 1,5 miliona euro – Mewy pięć lat wcześniej kupiły pomocnika za 11 milionów.
Pierwszy trenerem wychowanka Lecha Poznań w Holandii był Brian Priske, jednak pożegnał się on ze swoją posadą już w lutym 2025 roku. Duńczyka zastąpił Robin van Persie, który został zatrudniony jeszcze przed końcem miesiąca.
Pod jego wodzą zespół z De Kuip w drugim sezonie zakończył zmagania na 2. miejscu w Eredivisie, 19 punktów za plecami PSV. Wicemistrzostwo i i awans do Ligi Mistrzów nie zapewniły 42-latkowi bezpiecznego snu. Feyenoord postanowił dokonać zmiany na stanowisku trenera i w nowe rozgrywki wejść z innym szkoleniowcem. Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie.
To oznacza, że Jakub Moder, którego van Persie poprowadził w łącznie 23 spotkaniach, w Rotterdamie będzie współpracował z już trzecim trenerem (nie licząc tymczasowego opiekuna zespołu, którym w czterech meczach był Pascal Bosschaart). Polak w kwietniu doznał urazu, który wykluczył go z gry do końca sezonu.