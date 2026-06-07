Moder przed wielką zmianą. Feyenoord ogłosił

Jakub Moder w kolejnym sezonie będzie współpracował z nowym trenerem. Robin van Persie nie będzie kontynuował pracy w Rotterdamie, o czym oficjalnie poinformował Feyenoord.

box to box pictures/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder czeka na nowego trenera

W zimie 2025 roku Jakub Moder zakończył swoją przygodę w Premier League. Reprezentant Polski definitywnie zamienił Brighton na Feyenoord. Klub z Rotterdamu zapłacił za niego tylko 1,5 miliona euro – Mewy pięć lat wcześniej kupiły pomocnika za 11 milionów.

Pierwszy trenerem wychowanka Lecha Poznań w Holandii był Brian Priske, jednak pożegnał się on ze swoją posadą już w lutym 2025 roku. Duńczyka zastąpił Robin van Persie, który został zatrudniony jeszcze przed końcem miesiąca.

Pod jego wodzą zespół z De Kuip w drugim sezonie zakończył zmagania na 2. miejscu w Eredivisie, 19 punktów za plecami PSV. Wicemistrzostwo i i awans do Ligi Mistrzów nie zapewniły 42-latkowi bezpiecznego snu. Feyenoord postanowił dokonać zmiany na stanowisku trenera i w nowe rozgrywki wejść z innym szkoleniowcem. Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie.

Feyenoord parts ways with Robin van Persie



Feyenoord will start the 2026-2027 season with a new head coach. The club would like to thank Robin van Persie for everything he gave during his time as head coach. pic.twitter.com/P9UkuUGUnv — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 7, 2026

To oznacza, że Jakub Moder, którego van Persie poprowadził w łącznie 23 spotkaniach, w Rotterdamie będzie współpracował z już trzecim trenerem (nie licząc tymczasowego opiekuna zespołu, którym w czterech meczach był Pascal Bosschaart). Polak w kwietniu doznał urazu, który wykluczył go z gry do końca sezonu.