Moder przed wielką zmianą. Feyenoord ogłosił

22:27, 7. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Feyenoord

Jakub Moder w kolejnym sezonie będzie współpracował z nowym trenerem. Robin van Persie nie będzie kontynuował pracy w Rotterdamie, o czym oficjalnie poinformował Feyenoord.

Jakub Moder
Obserwuj nas w
box to box pictures/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder czeka na nowego trenera

W zimie 2025 roku Jakub Moder zakończył swoją przygodę w Premier League. Reprezentant Polski definitywnie zamienił Brighton na Feyenoord. Klub z Rotterdamu zapłacił za niego tylko 1,5 miliona euro – Mewy pięć lat wcześniej kupiły pomocnika za 11 milionów.

Pierwszy trenerem wychowanka Lecha Poznań w Holandii był Brian Priske, jednak pożegnał się on ze swoją posadą już w lutym 2025 roku. Duńczyka zastąpił Robin van Persie, który został zatrudniony jeszcze przed końcem miesiąca.

Pod jego wodzą zespół z De Kuip w drugim sezonie zakończył zmagania na 2. miejscu w Eredivisie, 19 punktów za plecami PSV. Wicemistrzostwo i i awans do Ligi Mistrzów nie zapewniły 42-latkowi bezpiecznego snu. Feyenoord postanowił dokonać zmiany na stanowisku trenera i w nowe rozgrywki wejść z innym szkoleniowcem. Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie.

To oznacza, że Jakub Moder, którego van Persie poprowadził w łącznie 23 spotkaniach, w Rotterdamie będzie współpracował z już trzecim trenerem (nie licząc tymczasowego opiekuna zespołu, którym w czterech meczach był Pascal Bosschaart). Polak w kwietniu doznał urazu, który wykluczył go z gry do końca sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości