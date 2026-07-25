Darwin Nunez bliski nowego klubu. Był oferowany Barcelonie

17:49, 25. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Sacha Tavolieri

Darwin Nunez po zaledwie jednym sezonie szuka ucieczki z Al-Hilal. Jak podaje dziennikarz Sacha Tavolieri, urugwajski napastnik może trafić do Turcji.

Darwin Núñez
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Darwin Núñez

Nunez bliski dołączenia do Besiktasu. Barcelona chce Alvareza

Darwin Nunez po zaledwie jednym sezonie spędzonym w Al-Hilal szuka opcji powrotu do Europy. Wygląda na to, że aktualnie 27-latek dopina szczegóły rocznego wypożyczenia do Besiktasu. Napastnik nie odnalazł się w realiach saudyjskiej piłki, gdzie musiał uznać wyższość Karima Benzemy w walce o wyjściowy skład.

Al-Hilal zainwestowało w niego zeszłego lata aż 55 milionów euro, dlatego zgodzi się jedynie na wypożyczenie. Były zawodnik Liverpoolu preferuje powrót do Europy niż bardziej dochodową finansowo ofertę, którą złożyła mu Atlanta United z amerykańskiej MLS.

Urugwajczyk wrócił niedawno do treningów po nieudanych dla niego Mistrzostwach Świata 2026 i jasno zakomunikował chęć odejścia. Agenci Nuneza zaoferowali jego usługi Barcelonie, która szuka klasowej „dziewiątki”. Dyrektor sportowy Deco traktuje go jednak wyłącznie jako opcję rezerwową. Priorytetem Katalończyków pozostaje Julian Alvarez z Atletico Madryt.

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Wszystko wskazuje więc na to, że wkrótce snajper będzie występował na tureckich boiskach. Zawodnik zgodził się nawet na obniżkę pensji, byleby tylko regularnie grać i odbudować formę po nieudanym roku. Jeśli Blaugrana szybko nie zdecyduje się na konkretny ruch, Urugwajczyk za moment prawdopodobnie przeniesie się do Stambułu. Sytuacja powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.

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